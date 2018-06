Concentració dijous per l'ocupació de 66 cases i la residència a Vilafortuny

Serà a les set de la tarda, al Centre Cívic

La recent ocupació de la residència Montemar de Vilafortuny (Cambrils) ha posat en peu de guerra els veïns de Vilafortuny que, des de fa anys, pateixen una onada d’ocupacions a la urbanització, fins al punt que, actualment, tenen comptabilitzades 66 cases en aquesta situació.Un nombrós grup de veïns, al qual s’estan afegint més cada dia, van començar ahir a recollir signatures per demanar el desallotjament de la residència Montemar que, tot i estar tapiada i en un estat ruïnós, va ser ocupada recentment per un individu que assegura voler convertir-la en un centre social per acollir una cinquantena de famílies en situació de vulnerabilitat.Els veïns de Vilafortuny han convocat avui una concentració de protesta a les portes del Centre Cívic, a les set de la tarda, per fer visible el malestar que impera a la urbanització, no només per l’ocupació de la residència Montemar, sinó pels 66 habitatges ocupats a tota la zona.Els ciutadans estan disposats a arribar fins on calgui per aconseguir que la residència torni a ser desallotjada i que no tiri endavant el projecte pel qual, els suposats impulsors, demanen finançament a Internet mitjançant crowdfunding.Es dóna la circumstància que la residència Montemar va ser tapiada fa anys precisament per evitar l’entrada de persones, donada la perillositat que presenta el seu interior després de ser desvalisada. Pel seu estat, l’edifici és inhabitable.Les instal·lacions es troben abandonades des de l’agost del 2012, després que l’empresa BBS Serveis, es declarés en fallida i, en conseqüència, abandonés tots els centres, reubiqués els avis i fes un ERO als treballadors. L’empresa va desaparèixer i va deixar tot el mobiliari i material de la residència al seu interior. Aviat es va convertir en un focus de robatoris i d’actes vandàlics. Els veïns van començar a veure diàriament furgonetes carregant material i desvalisant l’edifici, fins al punt que no van quedar ni portes ni finestres i gairebé tot el cablejat i sistemes de refrigeració del sostre es van sostraure. L’Ajuntament de Cambrils va començar a rebre les queixes de molts veïns que, fins i tot, van rebre amenaces per part dels vàndals. L’edifici roman tapiat des d’aleshores. De fet, els Bombers van haver d’accedir amb una escala a l’interior per extingir un incendi que es va declarar recentment.L’ocupació de la residència i la possibilitat que es converteixi en un pol d’atracció per promoure més ocupacions a la zona ha acabat amb la paciència dels veïns que han reclamat la intervenció urgent de l’Ajuntament de Cambrils.