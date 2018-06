Vuit empreses de l'AEQT, guardonades pels Premis de RSE de Feique

Destaquen pel seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial i el Desenvolupament Sostenible

Actualitzada 27/06/2018 a les 17:42

Programa Responsible Care

Un total de vuit empreses pertanyents a l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) figuren en la llista de guardonades en la segona edició dels Premis de Responsabilitat Social Empresarial del Sector Químic espanyol, d'acord amb la decisió del jurat que es va fer pública aquest dimarts. Les químiques de l'AEQT premiades són BASF, Cepsa, Covestro, Dow Chemical, Elix Polymers, Ercros, Inovyn i Repsol.En concret, les empreses amb presència al territori tarragoní han estat reconegudes en les categories Ocupació de Qualitat (Inovyn), Igualtat (Ercros i Repsol), Concilia (BASF i Repsol), Formació (Dow Chemical), Eficiència de l'Aigua (Covestro) , Clima (Elix Polymers), Exporta (Cepsa i Elix Polymers), Innova (Inovyn), Transparència (Dow Chemical i Ercros) i Dialoga (BASF).Els premis, organitzats per la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) en col·laboració amb el Foro Química y Sociedad, estan estructurats en quinze categories. Un jurat multidisciplinari, compost per representants de l'Administració pública, organitzacions sindicals, Forética, el Foro Química y Sociedad, Responsible Care, la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible-SusChem España, del món acadèmic i de la comunicació, va emetre el seu veredicte el passat 31 de maig.L'objectiu que es persegueix amb els Premis RSE és reconèixer a les empreses de la indústria química adherides al programa Responsible Care el seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial i el Desenvolupament Sostenible, així com impulsar el sector químic com a líder en la gestió i promoció de la RSE en el conjunt de la indústria espanyola. En aquesta segona edició, els premis han estat alineats, a més, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l'ONU en la seva Agenda 2030, pretenent així mostrar el compromís i paper determinant que juguen les empreses químiques amb l'abast d'aquests reptes.El programa Responsible Care, que el 2018 compleix 25 anys d'implantació a Espanya, és una iniciativa internacional i voluntària de la indústria química en l'àmbit global que articula la resposta conjunta del sector als reptes i valors intrínsecs del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social empresarial. D'aquesta manera, el programa Responsible Care està orientat a la millora contínua de la seguretat, la salut i la protecció del medi ambient en totes les operacions de la indústria química, promovent les seves millors pràctiques amb la finalitat de complir o superar la demandes i expectatives de tots els grups d'interès.Les empreses adherides al programa a nivell global -es desenvolupa ja a 62 països- generen el 70% de la producció química mundial. Aquest programa pioner, que porta implantat a Espanya des de fa 25 anys sota la coordinació de Feique, ha permès a les empreses adherides evolucionar i obtenir importants millores en l'exercici de la seva activitat, constituint avui la base sobre la qual s'ha construït la Responsabilitat Social empresarial del sector químic.Així, Responsible Care estableix una visió integradora del legítim desenvolupament de l'activitat productiva de les empreses, al costat de la contribució d'aquesta indústria al benestar social i al desenvolupament sostenible, aprofundint per a això en totes les àrees de la Responsabilitat Social empresarial i el Desenvolupament Sostenible.