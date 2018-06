Salou arranjarà dinou marquesines amb pintades i sense plaques al sostre

El consistori inverteix 14.060 euros per posar al dia bona part de les parades de busos del municipi, moltes d’elles amb deficiències

Actualitzada 26/06/2018 a les 20:50

La vintena de marquesines de Salou seran arranjades en les properes setmanes. A moltes d’elles els hi falten algunes de les plaques que cobreixen el sostre, fet que presenta una problemàtica els dies de pluja, i és que els usuaris no es poden resguardar i s’acaben mullant. Ara, amb aquesta actuació, es donarà solució a la problemàtica. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Talleres Valero Reus SL per 14.060,20 euros (IVA inclòs) i amb un termini d’execució d’un mes, per la qual cosa, les marquesines estaran a punt a mitjans de la temporada d’estiu.En total, s’actuarà en 19 parades. Les que rebran una major inversió són les dues ubicades a l’autovia de Reus (carretera C-31B), a tocar de plaça Europa. En total, en aquestes dues marquesines es destinaran 2.218,48 euros per col·locar tres plaques de policarbonat al sostre, sis vidres verticals (que tanquen la parada per darrere), a més de pintar netejar i retirar adhesius i grafits.Altres marquesines en les quals també s’hauran de col·locar plaques al sostre són la de Carles Roig (just al costat de l’estació de tren), carrer Brussel·les, Torremolinos (a la platja Llarga), carrer Vendrell, carretera de la Costa (en sentit nord, al costat de Replanells) i carrer Carles Buïgas (Arquus IV).També s’actuarà a les marquesines de carrer Ciutat de Reus, passeig Jaume I (al costat de l’espigó del moll), a les dues parades de la plaça de les Comunitats Autònomes, carrer Carles Buïgas (on hi ha la Masia Catalana), a tres parades de carretera de la Costa, al camí Racó, al carrer Jordi Cartanyà i avinguda Andorra. En totes elles, es procedirà a fer una neteja general i, en la majoria, es col·locaran nous vidres a la part posterior de les estructures, en aquells casos que hagin desaparegut, ja sigui per efectes meteorològics o actes vandàlics. A més, també es retiraran els grafits pintats a vidres i als suports metàl·lics.