Renfe licita el mobiliari del servei de venda de la nova estació de Cambrils

Treu a concurs també el de l’Hospitalet

Actualitzada 26/06/2018 a les 20:36

Renfe ha tret a licitació el concurs per al subministrament d’equipament i mobiliari per a la prestació del servei de venda a les noves estacions del Corredor Mediterrani de Cambrils, per una banda, i de l’Hospitalet de l’Infant, per l’altra. El concurs públic és de prop de 30.000 euros (29.156,37 euros) i té com a objectiu dotar ambdues estacions de l’espai necessari per al que Renfe anomena Canal de Venda. El termini d’execució del contracte és de dos mesos, a partir de la seva data d’adjudicació. Això no vol dir, segons ha informat Renfe, que les noves estacions estiguin a punt per obrir al públic, però sí que s’estan ultimant els detalls per a la futura posada en marxa.Segons es detallen a les bases del concurs públic, entre les actuacions a realitzar es troba la creació d’un dau de formigó per a la instal·lació de les caixes fortes en les dues estacions segons la documentació annexa.El projecte contempla l’equipament dels espais a l’estació de Salou-Cambrils de taquilla de 15,30 m2 i un magatzem de 6,20 m2, on poder oferir als nostres clients els Serveis propis de Renfe. De la mateixa manera, el projecte abasta l’equipament dels espais a l’estació de l’Hospitalet de l’Infant de taquilla de 15,68 m2 i magatzem de 6,20 m2, on poder oferir als clients els Serveis propis de Renfe.L’obra civil de la nova estació de Cambrils de la línia del Corredor Mediterrani està pràcticament enllestida. Tal com va publicar Diari Més, la nova línia que substituirà l’actual –més propera al litoral– està en proves des de finals de l’any passat, tal com es va anunciar aleshores. El pas de combois en proves per la nova via ferroviària és habitual, dia i nit, per a alguns dels cambrilencs que freqüenten la zona del Camp de Futbol. El nou edifici de viatgers s’ubica entre els pilars del viaducte per sobre de les vies.