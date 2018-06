Presó provisional pel presumpte l'autor de la mort d'un jove a Cambrils

L'home, de 56 anys i veí de Cambrils, presumptament va apunyalar a un jove de 35 fins a causar-li la mort

Actualitzada 27/06/2018 a les 14:41

El titular del jutjat d'Instrucció número 3 de Reus ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home de 56 anys, nacionalitat espanyola i veí de Cambrils detingut per la mort d'un jove en aquesta localitat, el passat 20 de juny. Segons informa el mateix jutjat, la causa està oberta per un delicte d'homicidi i es determinarà segons avança la investigació.L'individu, que ha passat a primera hora del matí d'aquest dimecres a disposició judicial, va ser detingut el passat 25 de juny. Els fets però, es van produir cinc dies abans, el 20 de juny, quan un home de 35 anys va morir apunyalat durant una baralla al carrer Juan Sebastián Elcano, a l'alçada del número 22. El jove presentava ferides d'arma blanca a l'abdomen i tot i els esforços de reanimació del SEM, no es va poder salvar la seva vida.