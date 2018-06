Un mosso els enxampa robant a l'interior d'un vehicle a l'AP-7 i intenten atropellar-lo

En la fugida per l’autopista, els detinguts van llençar per la finestra les bosses i objectes que havien robat i van posar en greu risc la resta de conductors

Actualitzada 26/06/2018 a les 15:55

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Cambrils van detenir, el passat dissabte, dues dones i un home, de 40, 38 i 36 anys respectivament, de nacionalitat espanyola i veïns del Prat de Llobregat i Castelldefels, com a presumptes autors d’un delicte de pertinença a grup criminal, robatori amb força a interior de vehicle, atemptat als agents de l’autoritat i per originar un greu risc per la circulació. En concret, els individus van ser sorpresos per un agent robant a l’interior d’un vehicle en una àrea de servei de l’AP-7 al Baix Camp. Llavors van intentar atropellar el mosso i van emprendre una fugida en la qual van posar en perill als altres vehicles tot llençant els objectes que havien robat per la finestra.L’incident va tenir lloc dissabte a la nit quan una dotació, que feia tasques de vigilància al pàrquing i l’àrea de servei de l’autopista AP-7 a l’Hospitalet de l’Infant, va observar com un turisme amb tres ocupants accedia a l’àrea i estacionava al costat d’un altre vehicle. El conductor va baixar i va il·luminar amb un mòbil a l’interior del vehicle del costat. Tot seguit, les dues dones van trencar la finestra del vehicle i van sostraure diverses bosses de l’interior.L’acció es va produir en qüestió de segons, mentre un agent s’adreçava al lloc i demanava suport a altres patrulles. Quan el mosso es va identificar com a policia i es disposava a comprovar els fets, les tres persones van marxar ràpidament. El conductor, va dirigir el vehicle contra el policia que va haver de saltar a un costat per evitar l’atropellament.Els Mossos van iniciar una persecució durant la qual els ocupants del vehicle escàpol van llençar els objectes sostrets per la finestra, cosa que va posar en perill els altres usuaris de la via, que van haver d’esquivar els objectes.Gràcies a la coordinació policial, una altra patrulla va accedir a l’autopista i es va afegir al dispositiu per aturar el vehicle. Els mossos van observar com el vehicle circulava fent canvis de direcció sobtats i frenades brusques fins al punt d’obligar a altres vehicles a fer maniobres per evitar accidents.Els mossos van aconseguir aturar finalment el vehicle a la sortida de Reus i van detenir als tres ocupants. En l’escorcoll, van localitzar 430 euros fraccionats i les eines utilitzades per trencar el vidre del vehicle de les víctimes. També es va recuperar bona part dels objectes sostrets que els detinguts havien llençat per la finestra en la seva fugida i els van retornar als seus propietaris.Els detinguts van passar ahir a disposició judicial del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.