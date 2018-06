Un cotxe dels Jocs Mediterranis atropella un nen de 5 anys a Salou

El conductor que va atropellar l’infant, que es troba ingressat al Joan XXIII en estat greu, va fugir del lloc. Posteriorment es va presentar a la comissaria, on va donar positiu en alcoholèmia

En conductor és un treballador d’una empresa externa proveïdora de serveis

Un nen de 5 anys i nacionalitat irlandesa va ser atropellat, la nit d’ahir dilluns a Salou, per un cotxe dels Jocs Mediterranis. El menor va ser atès pels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en estat greu a l’Hospital Joan XXIII. L'infant es troba ingressat a la UCI però no es tem per la seva vida.Els fets van succeir poc abans de les 11 de la nit a la plaça Venus de Salou, tocant al passeig Miramar, en un pas de vianants molt concorregut per turistes a causa de la seva proximitat amb un camping. L’infant, de nacionalitat irlandesa, creuava un pas de vianants de forma correcta junt a la seva família quan un cotxe que passava a gran velocitat el va atropellar. Fins al lloc es van desplaçar dues ambulàncies del SEM, que van evacuar l’infant a l’Hospital Joan XXIII amb pronòstic greu.El conductor responsable de l’atropellament, que circulava amb un cotxe que forma part de la flota del vehicles dels Jocs Mediterranis, en comptes d’aturar-se a socórrer l’infant va marxar del lloc dels fets. Un taxista que va presenciar els fets va decidir seguir el cotxe i va aconseguir agafar la seva matrícula. Una estona després, i gràcies a les gestions policials fetes per Policia Local i Mossos d’Esquadra, el cotxe va ser trobat abandonat al costat de l’estació de trens del municipi.El conductor del vehicle però, es va entregar prop d’una hora i mitja després de l’accident -concretament a les 00.30h- a la comissaria de la Policia Local de Salou. L’home va anar-hi acompanyat del seu germà i va reconèixer els fets. Els agents van sotmetre al conductor a una prova alcoholèmia que va donar resultat positiu, ja que l'home triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa.Per tots aquests motius, l’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat de trànsit i d’omissió en deure de socors. Aquest dimarts passarà a disposició judicial.L’organització dels Jocs Mediterranis ha fet un comunicat arran dels fets en el qual ha explicat que el conductor implicat en aquest atropellament és un treballador d’una empresa externa proveïdora de serveis. Aquesta companyia és aliena al personal de l'organització i a l'estructura directa del Comitè Organitzador.Segons s’informa en el mateix comunicat, l’empresa a la qual pertanyia l’empleat que va atropellar l’infant l’ha apartat de tota activitat de forma inmediata, pendent de les actuacions policials.El Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis ha expressat en l’escrit que «lamenta profundament els fets» i es posa a disposició de la família i de totes les parts implicades.