Prades acull les primeres Jornades de la Tòfona i el Gos

Serà aquest dissabte i hi haurà exhibició canina, degustació de productes locals i menús elaborats amb tòfona als restaurants locals

Actualitzada 26/06/2018 a les 10:14

El proper dissabte 30 de juny a Prades tindran lloc les primeres Jornades de la Tòfona i el Gos organitzades per l’Ajuntament de Prades i Tòfona de la Conca amb la col·laboració de l’Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Truffant Muntanyes de Prades, Club Caní Can Laura i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Les Jornades coincideixen amb la temporada de recol·lecció de la tòfona d’estiu o tuber aestivum que comença el 1 de maig i acaba l’1 d’agost.A dos quarts de deu del matí començaran les inscripcions al concurs de gossos tofonaires i a la desfilada canina multi races. A les deu s’iniciarà el primer Concurs de Gossos Tofonaires amb tòfona d’estiu al costat del Camp de Fútbol de Prades. A continuació, a les onze del matí, es farà exhibició canina multi races amb premis. Paral·lelament els visitants podran degustar productes de Prades i de la zona alguns d’ells elaborats amb tòfona als estands multisectorials i foodtrucks de proximitat. Els diferents restaurants de la vila també oferiran dinar trufat.A la tarda, a dos quarts de sis es farà la ponència tècnica Cultiu de tòfona al Món: altres models de truficultura, a càrrec de Marcos Morcillo, Director de Micologia Forestal & Aplicada al centre cívic. Finalment, per tancar les jornades, a dos quarts de set es podrà realitzar visita a una explotació tofonera.Els interessats es podran inscriure al Concurs de gossos tofonaires i a la visita al correu tofonadelaconca.info@gmail.com . Les inscripcions a la desfilada canina estan obertes a tot el públic el mateix dia de l’esdeveniment.