La Nit de Bruixes d'Altafulla compleix la majoria d'edat aquest cap de setmana

Les bruixes, el tarot i l’esoterisme tornaran al carrers de la vila

Actualitzada 26/06/2018 a les 16:47

Les bruixes, el tarot i l’esoterisme tornaran aquest cap de setmana, 29 i 30 de juny, a la Vila Closa d’Altafulla. La Nit de Bruixes compleix enguany la majoria d’edat i comptarà amb un ampli programa carregat d'espectacles, conferències i rituals vinculats al món esotèric i místic dirigit al públic familiar.El mercat esotèric i artesà amb més tradició i renom del territori manté aquesta vegada el nivell de les anteriors edicions i incorpora millores en la zona del mercat i en la programació. D’aquesta manera, les propostes començaran el divendres a les 8 del vespre a la Placeta, amb el ritual d’inauguració a càrrec d’Imma del Destí. El mateix divendres, a dos quarts de 9, Gemma Blat parlarà dels diferents signes del tarot, just abans de l’actuació musical de la plaça del Pou. I a les 11 de la nit, Josep Lluis Nuag oferirà una xerrada sobre les herbes protectores i els amulets a la Placeta.La jornada de dissabte començarà a les 7 de la tarda amb un plat fort; el professor Sebastià d’Arbó farà la xerrada Malet el caçador de bruixes de les terres de Tarragona. I tot seguit, a dos quarts de 8, els Gegants d’Altafulla sortiran en cercavila pels carrers. A continuació, a dos quarts de 9 a la Placeta, Maria del Mar Tort, de l’Escola d’Esoterisme Mariló Casals explicarà Com funciona el tarot. El programa de dissabte, a més, inclourà un altre espectacle de Tort, a les 12 de la mitjanit a la Placeta, que servirà per posar el punt i final a la celebració.D’altra banda, el coordinador de la Nit de Bruixes ha explicat que una de les activitats més destacades d’enguany és l’espectacle Màgia per triomfar, el dissabte a les 9 del vespre a la plaça del Pou, que forma part del programa cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. La posada en escena explicarà el paper destacat que tenia la màgia, les bruixes i l’esoterisme a les competicions esportives romanes i les lluites de gladiadors.Durant tot el cap de setmana, de 6 de la tarda a 12 de la mitjanit, també tindrà lloc la mostra d’oficis i el mercat encantat, esotèric i artesà als carrers de la Vila Closa, decorats per recrear un ambient embruixat.