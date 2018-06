Espectacular persecució d'un conductor drogat entre Vila-seca i Tarragona

L'arrestat, de 32 anys i veí de Bonavista, conduïa de forma temerària sense carnet, ja que li havia retirat un jutjat

Actualitzada 26/06/2018 a les 14:56

Un home de 32 anys, veí de Bonavista i de nacionalitat espanyola, ha estat detingut després d'una hora de persecució policial entre Vila-seca i Tarragona. Aquesta ha començat quan la Policia Local de Vila-seca ha detectat en un control un cotxe que estava sent buscat, ja que no havia estat retornat a la tarda a una empresa. Els agents l'han intentat aturar però aquest ha iniciat una fugida.A partir d'aquí, també s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra per fer el seguiment del vehicle que es dirigia en direcció Tarragona. Durant la persecució, ha realitzat diversos canvis de direcció posant en perill a la resta de conductors.Els mossos han establert un punt estàtic a la T-11 per intentar frenar el conductor escàpol, que conduïa a una velocitat d'entre 120-140 quilòmetres per hora. En diverses ocasions, el detingut ha estat a punt de perdre el control del vehicle. Ha aconseguit traspassar-lo donant un cop a la part esquerra del vehicle policial i s'ha incorporat a l'A-7 en sentit València. Durant la persecució també han intervingut agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona.El conductor ha acabat sortint per la sortida de Vila-seca i s'ha dirigit cap al vial de la Pineda, fent que els conductors de la via s'haguessin d'apartar per no ser envestits. En arribar a la intersecció que enllaça la C-31, carretera que va entre Tarragona i Salou, ha tornat a canviar en direcció.Cap a la 1 de la matinada, una patrulla de mossos li va tallar el pas, mentre una altra es va posar en paral·lel per tancar-li la trajectòria. Gràcies a aquesta maniobra, els agents van aconseguir aturar-lo. Tot i això, el conductor es va tancar a dintre del cotxe i es va resistir a ser detingut intentant agredir als agents.L'arrestat va donar positiu en cocaïna i negatiu en la prova d'alcoholèmia. Aquest va ser detingut per un delicte contra la conducció temerària, per conduir sota els efectes de les drogues, per apropiació indeguda d'un vehicle, per conduir tenint el carnet retirat per un jutjat, per danys als vehicles policials i per resistència i desobediència a l'autoritat.L'home es troba a comissaria, ja que l'atestat no està tancat encara. Pròximament, passarà a disposició judicial.