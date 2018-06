Els Mossos desmatellen un punt de distribució de droga en un pis de Riudoms

S'ha produït una detenció, un home de 37 anys, de nacionalitat marroquina i veí del municipi del Baix Camp

Actualitzada 26/06/2018 a les 13:00

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 22 de juny a Riudoms un home de 37 anys, de nacionalitat marroquina i veí de la localitat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, en la vessant del tràfic de drogues, i un delicte de receptació.Informats de la presència d'un pis que servia de punt de distribució de droga, els Mossos d’Esquadra, amb la participació dels Vigilants Municipals de Riudoms, anaven darrera la pista d’un home que vivia en l’immoble investigat.El 22 de juny passat, a la plaça de Canal de Reus, una patrulla va observar com un vehicle accelerava a gran velocitat en veure la presència de la policia. Acte seguit, la patrulla va reconèixer el vehicle escàpol com a investigat en un cas de la policia i va iniciar un seguiment i van aturar-lo a l’altura de l’avinguda de Salou de Reus.En l’escorcoll del vehicle, a banda de diners es van localitzar amagats en un espai entre el seient del conductor i el copilot sis embolcalls amb cocaïna. Per tot això, els Mossos van demanar-li al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia Reus el mateix dia de la detenció una entrada i perquisició per tal de registrar el domicili del detingut a Riudoms.En l’escorcoll es van comissar 136 dosis de cocaïna, majoritàriament de gram, 22 grams en roca de la mateixa substància, 600 euros en efectiu, moneda marroquina per valor de 962 euros i un telèfon mòbil que constava com a sostret. Per aquest fet, també li van atribuir a l’home un delicte de receptació.El detingut va passar el 23 de juny a disposició del Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Reus i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.