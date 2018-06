El grup Foc i Gresca torna a l'activitat i demana més suport de l'Ajuntament

Lamenta no haver estat convidat a col·laborar en el Correfoc Petit que es farà al seu barri

Actualitzada 25/06/2018 a les 19:59

El grup Foc i Gresca, de Torreforta, tornarà a sortir als carrers aquest estiu amb els seus diables, després de dos anys d’inactivitat. Format el 1991, el grup es va dissoldre i va ser refundat el 2008. Un dels seus exponents, Eloi Torruella, va qüestionar ahir a aquesta redacció el fet que «l’Ajuntament no hagi comptat amb la nostra col·laboració pel Correfoc Petit que el pròxim dissabte es farà al barri, quan resulta que fins i tot el recorregut és el que vam dissenyar nosaltres».Torruella va dir que, tot i que el correfoc serà infantil, «pensem que l’Ajuntament ens podria haver deixat participar, ja que nosaltres som de Torreforta». Torruella considera que «és una excusa dir que serà un correfoc infantil per no deixar-nos participar, ara que tornem a l’activitat». A més, va apuntar que «part dels diners que es destinen a portar colles de fora de la ciutat es podrien utilitzar, almenys una part, a les que som de Tarragona, com és el cas de Foc i Gresca», que «tenim tots els elements per poder participar en un correfoc».La previsió és que el dissabte, quan Torreforta acollirà el primer Correfoc Petit que se celebrarà a Tarragona per Sant Joan, participaran el Ball de Diables Petit, el Bou Petit i el Drac Petit, que es concentraran a la plaça de l’Església, a les 20 hores.