L'arrestat va iniciar una fugida pels carrers del municipi, després d'esquivar un control

Actualitzada 26/06/2018 a les 14:33

Un home de 49 anys i amb una seixantena d'antecedents policials ha estat detingut aquesta matinada com a presumpte autor d'un robatori en una botiga de telefonia de la zona del port de Cambrils.Al voltant de les 04.33 hores, la Policia Local es trobava fent un control de seguretat ciutadana i viària a l’avinguda Països Catalans, quan han observat un turisme Citroën que circulava en sentit contrari en una rotonda per tal d’esquivar les patrulles policials.En aquest moment, els agents han perseguit el cotxe per diverses vies de la ciutat fins que el vehicle s’ha posat en un carrer sense sortida amb motiu d'unes obres i ha quedat atrapat. La Policia Local va poder interceptar-lo i detenir el seu conductor.En registrar el cotxe es va localitzar dins del maleter un total de telèfons 41, nous i de gama alta, que tindrien en el mercat un valor aproximat més de 30.000 euros. Aquests havien estat robats en una botiga de telefonia de la zona del port.S’estan instruint diligències i el detingut passarà properament a disposició judicial.