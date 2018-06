Ciutadans proposarà habilitar un espai caní a la platja de la Pineda

La formació taronja ho demanarà al proper ple municipal

Actualitzada 26/06/2018 a les 16:29

El Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-seca presentarà una iniciativa al ple ordinari de juny per habilitar un espai caní a la platja de la Pineda. El portaveu municipal de Cs, Juan Antonio Ramírez, ha explicat que «Vila-seca compta amb un nombrós cens caní i una platja de més de tres quilòmetres» que seria perfecta per poder gaudir d'un espai per a les mascotes.Ramírez ha argumentat també que «la iniciativa beneficiarà tant a veïns com a turistes», ja que «la situació geogràfica de la platja i el clima privilegiat fan de la Pineda una destinació escollida tant per turistes internacionals per estiuejar com per veïns de municipis propers per passejar». Per això, des de la formació taronja s'instarà al Consistori a elaborar un estudi per a «l'acotació d'un espai a la platja i dotar-ho amb els serveis essencials perquè veïns, visitants i turistes puguin gaudir d'un bany caní». La formaciópren com a referència les platges de l'entorn com Alcanar, Cambrils, Deltebre o l'Ametlla de Mar que permeten el bany dels gossos durant l'estiu.