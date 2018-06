Les places de pagament s’han pintat al límit del terme, a la Foncoberta

Actualitzada 25/06/2018 a les 20:09

L’Ajuntament de Cambrils ha mostrat el seu malestar al de Vinyols i els Arcs per la recent creació de places d’aparcament en zona blava a la zona de la Fontcoberta, a tocar amb el límit del terme municipal de Cambrils. El consistori cambrilenc ha enviat una missiva al seu homòleg tot demanant un estudi i replantejament de la decisió «i buscar la millor solució pels interessos comuns d’ambdós municipis, donada la configuració dels termes en aquesta zona». L’Ajuntament de Cambrils sosté que la regulació d’estacionament no respon a una demanda de rotació, «ja que no es tracta d’una àrea amb densistat de població i habitatges, concentració comercial o d’afluència turística intensa». De fet, moltes de les noves places en zona blava es troben buides a diari des de que es van crear.