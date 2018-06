La Pobla homenatja a Mossèn Lluís Vallvè

El municipi inaugura la renovada font en un acte que serveix per estrenar la nova nomenclatura de l’espai

Actualitzada 25/06/2018 a les 20:40

Els habitants de La Pobla ja poden gaudir, passejar i trobar-se a la nova plaça de Mossèn Lluís, antigament coneguda com a plaça de les Pobles i que des d’ara té per nom el del Fill Predilecte de La Pobla, que va traspassar l’estiu de 2015 i que ara ja ocupa un lloc destacat en el dia a dia del poble, ja que el seu nom i el seu record identifiquen un dels espais més destacats de La Pobla.La inauguració, celebrada ahir en acabar la Missa solemne en honor a Sant Joan i la posterior cercavila que va conduir grans i petits fins a la plaça de Mossèn Lluís, va reunir un gran nombre d’assistents, així com autoritats tan destacades com l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, qui va beneir la nova nomenclatura d’aquesta plaça que, a més, també va estrenar ahir la renovada font.Finalitzat l’acte d’inauguració, el protagonisme festiu es va traslladar al Pavelló, on va tenir lloc el vermut popular i ballada de sardanes.