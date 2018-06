La Cala Morisca s'obre al públic i dóna continuïtat al camí de Ronda

L’espai on hi havia el xalet de l’advocat Antoni Pedrol Rius s’ha convertit en un mirador

Actualitzada 24/06/2018 a les 22:30

La Cala Morisca de Salou, on hi havia el xalet de l’advocat Antoni Pedrol Rius, està oberta, des d’ahir al vespre, oberta al públic. De fet, centenars de veïns es van acostar al nou mirador, a tocar de cala Crancs, per veure de ben a prop el canvi que ha sofert aquest espai, fins fa un temps, en mans privades. Ahir, en un acte que va començar a les 20 hores, l’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de diversos regidors, van descobrir la placa d’inauguració d’aquest espai recuperat que passa a formar part del camí de Ronda.Amb la intervenció de recuperació i regeneració d’aquesta zona, el govern de Salou ha convertit un espai privat en un espai públic en un entorn on destaquen les vistes, el paisatge i la vegetació arran de mar. A més, aquesta zona, s’ha convertit, ara, en un racó privilegiat que s’incorpora al recorregut del camí de Ronda, que voreja aquesta part més abrupta del litoral del municipi, fins ara poc coneguda.L’alcalde salouenc, Pere Granados, va destacar la importància d’obrir aquest espai a la ciutadania. I és que, segons va remarcar «el caràcter públic» garanteix la seva preservació, després dels «veritables desastres ecològics» produïts per l’especulació. «A Salou, l’Ajuntament ha estat treballant per adquirir els terrenys lliures de construcció per fer-los seus i, quan diem seus, vol dir de caràcter públic», va afegir Granados, que va xifrar la inversió en l’adquisició de terrenys feta en els darrers anys en 5 milions d’euros.D’altra banda, l’alcalde de Salou va fer una crida al nou govern espanyol perquè «sigui sensible amb el medi ambient» i acabi el camí de Ronda, des del carrer Replanells fins al Racó.L’Ajuntament de Salou va comprar a finals del 2016 la finca que incloïa un xalet en estat ruïnós i el va enderrocar per donar pas a un nou espai que ha anat prenent forma amb els diversos treballs que s’han anat executant; des del desbrossament i neteja de la zona; la retirada de plantes en mal estat i invasores, la replantació de vegetació autòctona i adequació paisatgística i renaturalització de la finca amb espècies pròpies de la màquia litoral; i altres treballs com condicionament dels terrenys, instal·lació d’una barana a la zona del mirador, i una lleugera adequació urbanística per tal que la finca quedi integrada i formant part del camí de ronda. Els treballs de condicionament de la zona han suposat una inversió de 264.000 euros.