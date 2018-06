El pont de l'antiga N-340 de Cambrils s'obre dimarts al trànsit

També s’obrirà l’avinguda Adelaida i l’avinguda Baix Camp

Actualitzada 25/06/2018 a les 15:37

Les obres

El nou pont sobre la Riera d’Alforja s'obrirà al trànsit aquest dimarts. Des del cap de setmana ja es pot circular pel passeig La Salle i demà ja es podrà circular per la part superior del pont, per l’avinguda Adelaida i per l’avinguda Baix Camp.En aquest moment s’està acabant d’asfaltar amb capa base i capa de rodament l’antiga carretera per la banda Tarragona. Concretament, s’està treballant davant del Molí de les Tres Eres i la rotonda de l’antic Lidl. Entre dilluns i dimarts s’instal·larà la nova senyalització i es deixarà a punt per obrir. Amb totes les vies ja obertes, només quedarà repassar la pavimentació de les voreres i treballs concrets com els contenidors soterrats.D’altra banda, ja ha sortit a licitació la tercera fase de les obres per un import de 209.135,93 euros, que correspon a la urbanització i enjardinament del passeig central i els parterres laterals de l’avinguda Baix Camp. La previsió és adjudicar aquesta tercera fase durant el mes de juliol i començar les obres el setembre.Les obres de reconversió de l’antiga carretera N-340 en l’avinguda Baix Camp van començar el passat setembre. Les dues primeres fases, consistents en l’enderroc del pont, la reordenació de l’entorn i la construcció del nou pont. Les obres van comportar el tancament de la part superior del pont des del setembre, l’avinguda la Salle a des de l’octubre i l’avinguda Adelaida des del novembre.Amb aquesta actuació s’elimina una barrera arquitectònica i visual històrica, que separava els barris de la Pallissa i l’Eixample, i s’aconsegueix millorar la mobilitat i la seguretat, tant a nivell de circulació de vianants com a circulació rodada.