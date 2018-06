Detingut el presumpte autor de mort d'un jove a Cambrils

El passat dimecres un noi va morir com a conseqüència de diverses ferides d'arma blanca a l'abdomen

Actualitzada 25/06/2018 a les 20:50

Un home de 56 anys, nacionalitat espanyola i veí de Cambrils, ha estat detingut aquesta tarda com a presumpte autor de la mort d'un home a la via pública a la mateixa localitat el 20 de juny.Un jove de 35 anys va morir el passat dimecres al número 22 del carrer Juan Sebastián Elcano del municipi costaner. El 112 va rebre una trucada alertant del succés. El jove presentava ferides d'arma blanca a l'abdomen i quan els SEM hi va arribar va intentar reanimar-lo, però va acabar perdent la vida.Segons diversos testimonis que es trobaven a la zona, dues persones estaven barallant-se al carrer i un d'ells va acabar apunyalant a l'altre.La Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona va obrir una investigació per tal d’esclarir els fets que ha culminat amb la detenció del presumpte autor.El detingut passarà a disposició judicial durant les properes hores.