Detenen un vendrellenc per robar a cinc veïns de la seva urbanització

El detingut hauria comès els robatoris en carrers molt propers entre si, seguint el mateix 'modus operandi'

Actualitzada 25/06/2018 a les 16:24

Un home de 30 anys, de nacionalitat espanyola i veí del Vendrell, va ser detingut el passat dijous com a presumpte autor de cinc robatoris amb força. Els agents van iniciar la investigació després de detectar que entre finals de maig i principis de juny es van produir diversos robatoris a la Urbanització de Baronia del Mar. Aquests fets coincidien en molts aspectes: robatoris amb força en carrers molt propers entre si, mateixa manera d’accedir als immobles i mateix tipus d’objectes sostrets.Els investigadors van analitzar la informació aportada per les víctimes i van poder relacionar els robatoris amb una denúncia presentada en una comissaria de Barcelona però fent referència a un robatori en la mateixa urbanització. En aquesta denúncia, la víctima va explicar als mossos que va tornar a casa seva i va sorprendre un home a l’interior. L’individu, que ja tenia tot una sèrie d’objectes apilats a l’entrada per endur-se’ls, havia accedit a la casa trencant la reixa d’una finestra.En ser sorprès, l’home va dir-li a la víctima que li havien assegurat que la casa estava deshabitada i havia entrat per ocupar-la. Llavors, ràpidament va marxar del lloc. Posteriorment, víctima i policia van comprovar que l’individu havia forçat els accessos i es disposava a robar mobiliari.Els mossos, un cop contrastada la identitat del lladre i corroborat que es tractava del mateix autor dels altres quatre robatoris, van detenir-lo a Bellvei el passat 21 de juny.Durant els dies que es van cometre els robatoris, el detingut va estar residint a la mateixa urbanització Baronia del Mar i podria haver anat a fer els robatoris a peu.El detingut, amb tres antecedents policials, ja va ser detingut el mes de gener d’enguany al Vendrell per quatre robatoris amb força. L’home va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell el passat divendres i va quedar en llibertat amb càrrecs.