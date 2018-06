En l’operatiu, dut a terme per la Policia Nacional i Policia Local, s’han detingut tres persones per tracta de blanques, blanqueig de capital i organització criminal

Actualitzada 25/06/2018 a les 13:17

Una operació conjunta de la Policia Nacional i la Policia Local de Cambrils contra una activitat de prostitució clandestina ha clos amb un total de tres persones detingudes i set identificades. Els arrestats són un home de 48 anys i dues dones de 38 i 47 anys, als quals se’ls ha detingut com a autors d’un presumpte delicte de tracta de blanques, blanqueig capital i organització criminal.La Policia Nacional i la Policia Local de Cambrils havien gestionat, en els darrers mesos, diversa informació sobre l’existència d’un local de pública concurrència a la zona de Ponent de Cambrils en el qual s’estarien desenvolupant activitats de prostitució sense llicència i de forma clandestina.Un cop avançada la investigació, els dos cossos de seguretat van realitzar una entrada i escorcoll amb ordre judicial, la nit del passat dimecres 20 de juny, en un domicili particular i al local en qüestió on s’estaria realitzant l’activitat clandestina.En aquests registres es van intervenir diners en efectiu i nombrosa documentació per analitzar, així com aparells informàtics i mòbils. També es van detenir un total de tres persones –un home de 48 anys i dues dones de 38 i 47-, com a presumptes autors d’un delicte de tracta de blanques, blanqueig de capital i organització criminal i es van identificar set persones.