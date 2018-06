Camí Mendoza intenta apaivagar els ànims per la residència ocupada

L’alcaldessa de Cambrils es reuneix amb els veïns i afirma que ha contactat amb la propietat

Actualitzada 25/06/2018 a les 20:46

La recent ocupació de l’antiga residència Montemar de Cambrils ha obligat a l’alcaldessa, Camí Mendoza a reunir-se amb representants veïnals per explicar de quina manera intervindrà l’Ajuntament en la gestió del problema. Mendoza ha informat que l’Ajuntament ha contactat amb la propietat de l’edifici abandonat –una entitat bancària– per informar-los de l’ocupació i demanar que presentin una denúncia el més aviat possible, «que és l’única manera de poder actuar policialment amb una ordre judicial».Mendoza ha assegurat que el consistori té poc marge de maniobra, més enllà de pressionar perquè actuïn les instàncies competents, col·laborar en les accions que engeguin, vetllar per garantir la seguretat de les persones i mediar en els conflictes que es puguin derivar de l’ocupació.Segons ha informat l’Ajuntament en acabar la reunió, el Departament de Benestar no té constància de cap família de Cambrils sense allotjament que no estigui atesa pels Serveis Socials. «De tota manera, l’Ajuntament valorarà la situació de les persones ocupants i se’ls oferirà un allotjament alternatiu», afegia.La reunió amb l’alcaldessa ha provocat un gran enrenou entre els veïns de la zona que demanen la intervenció de l’Ajuntament per evitar que l’edifici es converteixi en un centre social per acollir una cinquantena de famílies, tal com planegen els ocupes. De fet, a les quatre de la tarda un dels veïns ha alertat que s’havien personat davant la residència unes persones que asseguraven ser pèrits de l’entitat bancària que venien a comprovar si realment l’edifici està ocupat. Els veïns, de fet, han pogut enregistrar imatges d’una persona passejant per una de les plantes de l’edifici que, en principi, està tapiat, i, fins i tot, fotografiar un home abocat a la finestra.La residència Montemar està tancada des de 2012. De fet, poc després del seu tancament, va quedar desvalisada de cablejat, aparells i, fins i tot, mobiliari, fusteria i finestres. Es troba ubicada just davant del col·legi públic Mas Clariana i es va tapiar per evitar l’entrada a un edifici que, hores d’ara, està en runes i pot resultar perillós. El passat 17 de maig, de fet, els Bombers van haver d’acudir per extingir un petit foc que es va declarar al seu interior i el que hauria cremat una cadira i diversos plàstics. Els bombers van haver d’accedir a l’interior de l’edifici per una finestra amb una escala.