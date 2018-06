Un incendi a Font vella obliga a desplegar deu dotacions de Bombers

En total han cremat 150 metres quadrats

Actualitzada 24/06/2018 a les 17:27

El foc continua sent el protagonista del dia de Sant Joan, tot i que aquesta vegada, sembla que ha estat de manera accidental. Un incendi s’ha declarat aquesta tarda a Font vella, a Vilanova de Prades. Al voltant de les quatre de la tarda el servei d’emergències ha rebut un avís per foc amb presència d’una gran columna de fum en aquesta zona. Els bombers, en primera instància, han activat dues dotacions terrestres però en veure la magnitud de l’incendi n’han acabat treballant deu.Entre aquestes deu dotacions també hi havia l’helicòpter i alguna avioneta per ajudar a extingir l’incendi. Cap a les cinc han aconseguit controlar el foc i cinc dotacions s'han quedat a la zona per acabar les tasques d'extinció que han finalitzat a dos quarts de sis. En total s'han cremat 150 metres quadrats.