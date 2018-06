Un turisme ha cremat per complet

Actualitzada 24/06/2018 a les 20:19

Un turisme ha cremat per complet aquesta tarda a l’N-240 i el foc també ha afectat la caravana que arrossegava. Els bombers han rebut l’avís a les set de la tarda i han activat dues dotacions per apagar l’incendi.A causa del foc els Mossos d’Esquadra han hagut de tallar la carretera al seu pas per Montblanc en els dos sentits de la marxa i a hores d’ara l’N-240 segueix tallada. Afortunadament, no hi ha hagut cap ferit.