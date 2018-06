Els Bombers realitzen fins a 862 actuacions a Catalunya per Sant Joan

El servei d’emergències va haver d’atendre 40 persones al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

Actualitzada 24/06/2018 a les 11:29

La nit de Sant Joan també és coneguda com la nit del foc o dels petards i això implica que sempre hi hagi algun incident per petit que sigui. Entre les vuit de la nit i les vuit d’aquest matí els Bombers han atès un total de 862 actuacions a tot Catalunya, la majoria per apagar incendis en zona urbana, especialment per apagar contenidors. Les comarques on hi ha hagut més activitat han estat les més properes a l’àrea metropolitana.El servei d’emergències va haver d’atendre un total de 320 persones, la majoria per cremades, lesions i afectacions oculars produïdes a causa de les fogueres i els petards. Del total de persones afectades, 236 van ser ateses en centres de Barcelona i una quarantena al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Entre tots els casos hi havia 97 menors d’onze anys i 51 entre onze i 17 anys.El tipus d’incident que ha generat més trucades és la crema de contenidors, amb 779 trucades i 311 incidents diferents, seguit de les molèsties a altres persones a la via pública, la crema de matolls a la via pública i foc en arbres. En el cas de Salou, va cremar una tanca de 20 metres de xiprers al carrer Tarragona que va obligar a actuar a una dotació de bombers.