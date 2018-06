Un cotxe ha envestit accidentalment a un jove que creuava la carretera

Actualitzada 23/06/2018 a les 16:56

Un turisme ha atropellat aquesta matinada a un jove que ha creuat corrent la carretera C-31b al seu pas per l’interior de Salou. Segons apunta el Diari de Tarragona, el jove tindria 15 anys i estaria perseguint a algú o fugint d’una possible trifurca amb algun altre subjecte.El conductor del turisme no ha pogut fer res per evitar l’atropellament perquè el noi ha passat corrent pel mig de la carretera i no ha donat temps a reacció. Segons confirma el SEM al Diari Més, el jove ha estat traslladat a l’hospital Joan XXIII en estat greu.Els fets han passat aquesta matinada, cap a dos quarts de dues, i s’han activat tres unitats del SEM i diverses patrulles de Mossos d’Esquadra i Policia Local de Salou.