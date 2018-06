Salou posa en marxa una app perquè els ciutadans informin d'incidències

L’app Cuida Salou, adaptada a tots els dispositius mòbils, ofereix fins a onze temàtiques, totes elles connectades al servei responsable

Actualitzada 21/06/2018 a les 21:14

Salou ha posat en marxa una nova eina ciutadana adaptada a tots els dispositius mòbils que permet enviar qualsevol tipus d’incidència a la via pública del municipi, tot adjuntant-ne la geolocalització i una imatge. Es tracta d’una app Cuida Salou que han desenvolupat des de la regidoria de Noves Tecnologies i Qualitat per tal de millorar els canals ciutadans de comunicació de les deficiències que els ciutadans detecten. Els usuaris, un cop resolta la mateixa, rebran un missatge informatiu.Ahir, en roda de premsa, l’alcalde de Salou, Pere Granados i el regidor de Noves Tecnologies, Jesús Barragán, junt amb el cap de sistemes, Jesús Redón, van explicar els detalls d’aquest aplicatiu, que ja fa més de mig any que està en funcionament, però de manera interna per tal de posar a prova el circuit pel qual entra la incidència i se li dóna tràmit oportú. L’alcalde va assenyalar que «el nivell de manteniment de ciutat a Salou és bo, però busquem l’excel·lència», i «el que volem és que els ciutadans agafin aquesta eina i que la facin seva perquè és el veritable canal per comunicar-se de manera eficient i efectiva».Amb un disseny senzill i de fàcil utilització, l’aplicació –disponible gratuïtament a les plataformes IOS i Android– ofereix fins a 11 opcions d’incidència per comunicar. Totes elles estan connectades directament al servei responsable de resoldre-la i, immediatament, el ciutadà rebrà la confirmació de recepció de la seva incidència. A més, quan aquesta estigui resolta rebrà un missatge informant de la resolució. L’aplicació també permet fer el seguiment, enviar un missatge per ampliar la informació o consultar l’historial d’incidències enviades. Entre les opcions hi ha arbres i jardins; parcs infantils; civisme i convivència o enllumenat.El regidor de Noves Tecnologies va recordar, a més, que s’ha destinat tabletes i mòbils al personal de brigades, inspectors i personal relacionat amb el manteniment per tal d’agilitzar els sistema de treball i va recordar com en el darrer pla d’ocupació s’han incorporat 25 persones –la majoria d’elles destinades a manteniment de ciutat– per reforçar aquest aspecte tant important.L’APP es pot descarregar a IOS i a Android i també hi ha una versió via web. Així, progressivament s’eliminarà el canal actual de whatsapp d’incidències per tal d’unificar el canal de rebuda de peticions ciutadanes.