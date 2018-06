Els veïns estan farts d'aquesta situació i volen prendre mesures

L'ocupació a la zona de Vilafortuny de cases i edificis continua. Una nova ocupació a l'edifici abandonat de la residència Montemar de Vilafortuny, s'ha produït avui divendres 22 de juny. Els ocupants han trencat els accessos als edificis i han col·locat una pancarta catalogant l'edifici com «obra social, edifici dignitat». Els veïns informen que hi ha unes sis o vuit persones ocupes dins de l'edifici, tot i que no saben el nombre exacte d'ocupants.Els veïns es queixen i estan farts d'aquesta situació. Denuncien que l'edifici abandonat que han ocupat està davant d'una escola i que viuen amb por. Es reuniran per reorganitzar-se al Centre Cívic de Vilafortuny i per poder combatre aquest fet el més ràpid possible. Tenen por que saltin a altres residències i que l'ocupació esdevingui un perill pel veïnat. A l'edifici abandonat hi ha capacitat per unes 400 persones però no es considera habitable.