Mor un banyista de 77 anys a la platja de l'Arenal de l'Hospitalet

Tant els socorristes com el SEM li han practicat obres de reanimació sense èxit

Actualitzada 22/06/2018 a les 13:24

Un banyista de 77 anys ha mort, el matí d'aquest divendres 22 de juny, a la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant. El succés s'ha produït passades les 10 del matí en aquesta platja del municipi. Tot i que faltaven 15 minuts perquè obrís el servei de vigilància, els socorristes eren a la zona i han pogut començar a practicar-li la reanimació fins que ha arribat el SEM, que li ha practicat noves maniobres de reanimació sense èxit.Protecció Civil ha explicat que en la platja hi onejava la bandera verda i estava vigilada. Per altra banda, demana prudència als banyistes i els recomana que, en cas de cansament o de malestar, s'extremi la precaució, sobretot quan no hi ha servei de vigilància. També recorden que cal sortir de l'aigua ràpidament en cas que aquesta sensació persisteixi o apareixi quan s'estan banyant.