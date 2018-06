El president Torra presidirà els 100 anys de la Biblioteca Popular de Valls

A banda de l'acte commemoratiu, el president realitzarà una visita institucional per Valls

Amb motiu del centenari de la Biblioteca Popular de Valls, el president de la Generalitat, Quim Torra, presidirà l'acte de commemoració, demà dissabte 23 de juny. L'acte se celebrarà davant l'edifici noucentista a les 12 h del migdia.La Biblioteca Popular de Valls va ser la primera creada per la Mancomunitat de Catalunya, l'any 1918 i va esdevenir un referent de les biblioteques catalanes. En primer lloc, el president visitarà l'Ajuntament de Valls, on realitzarà una visita institucional i singrà el Llbire d'Honor. També visitarà el Museu Casteller de Catalunya i la Biblioteca Comarcal de l'Alt Camp. Les corals vallenques; Cor Audite, Suite Cor, Espinavessa, Cors Alegres, Terpsícore i Aroma Vallenca interpretaran el Cant de la Senyera. La consellera de Cultura, Laura Borràs, l'alcalde de Valls, Albert Batet, i el president de la Diputació, Josep Poblet, acompanyaran el cap de l'Executiu en aquest acte.El músic Jordi Jubany serà un dels altres protagonistes de la celebració, en la qual també prendran part les colles castelleres de la ciutat, els gegants i el grup de grallers Bufalodre. A l'acte hi intervindran els escriptors Margarida Aritzeta i Lluís Figuerola i la directora de la Biblioteca Carles Cardó, Marina Blàvia, que farà una glossa dels 100 anys de la Biblioteca.