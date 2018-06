Detinguts dos pakistanesos a Valls per explotar un compatriota

Els detinguts són propietaris de diversos establiments a Tarragona i Barcelona

Actualitzada 22/06/2018 a les 18:46

La Guàrdia Civil ha detingut a dos persones a Valls en el marc de l'operació 'Mister Pa' com a presumptes autors d'un delicte de tracte d'éssers humans amb objectius d'explotació laboral. Els detinguts, entre 45 i 32 anys i de nacionalitat pakistanesa, haurien forçat a un compatriota a treballar jornades de catorze hores, durant els set dies de la setmana, sense cap remuneració econòmica. Aquestes jornades maratonianes de feina s'haurien allargat durant deu mesos en diversos comerços del municipi.La investigació que es va iniciar a començament d'abril ha determinat que el ciutadà explotat es trobava en situació irregular i reclòs en un centre d'internament per a estrangers a Itàlia el 2017. Segons els investigadors, els detinguts aprofitaven la situació de pobresa per oferir contractes i pagar les despeses de desplaçament. En aquest cas, van pagar el trasllat des d'Itàlia i van allotjar a la víctima en un habitatge d'una persona pròxima als explotadors per tenir-la controlada. Els detinguts, que van passar judicial al Jutjat número 1 de Valls, haurien promès regularitzar la situació de la persona explotada.