Detenen dos ciutadans pakistanesos per tràfic d'éssers humans per explotar-los laboralment  

Els detinguts van captar la persona explotada a Itàlia amb una falsa oferta laboral a Espanya i després el van fer treballar de forma continua en un comerç de Valls sense pagar-li

Actualitzada 22/06/2018 a les 13:12

La Guàrdia Civil en col·laboració amb Inspectors de Treball del Departament de la Seguretat Social ha detingut dos homes de 45 i 31 anys d’origen pakistanès com a presumptes autors d’un delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació laboral. Els homes, detinguts en l’operació ‘Mister Pa’ desenvolupada a Tarragona, van captar un compatriota seu a Itàlia amb una falsa oferta laboral a Espanya i l’han sotmès a un treball continu als seus comerços sense pagar-li. Els detinguts són l’amo de diversos comerços a les demarcacions de Tarragona i Barcelona i l’encarregat d’aquests locals a Tarragona.La investigació es va iniciar a l’abril, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement que un ciutadà d’origen pakistanès es trobava en situació d’explotació laboral en un comerç de Valls. Segons van esbrinar els investigadors, l’home es trobava en situació irregular a Itàlia i estava retingut en un centre d’internament d’estrangers. A través d’un conegut del mateix centre, va establir contacte amb una persona d’origen pakistanès resident a Espanya que deia tenir diversos negocis, oferint-li feina amb un contracte de treball i la falsa promesa de regularitzar la seva situació legal i laboral.Durant el mes de març de 2017, el responsable de l’oferta es va desplaçar fins Itàlia a fi de captar al futur treballador, intervenint directament en el seu trasllat, mitjançant transport públic, des d’Itàlia fins a Valls. Una vegada a l’esmentada localitat va ser allotjat en un habitatge arrendat on residia la persona de confiança de l’explotador, mantenint d’aquesta manera un control sobre l’empleat.La persona captada, va ser explotada durant més de 10 mesos a diversos comerços de la localitat, amb jornades de trebal maratonianes de 14 hores diàries durant els 7 dies de la setmana sense rebre a canvi cap tipus de compensació econòmica.La Guàrdia Civil va establir un operatiu policial a l’inici d’aquest mes de junt en què es van inspeccionar els diferents establiments comercials el titular dels quals era la persona investigada. En un d’ells es va detenir el seu propietari i l’encarregat com a responsables d’un presumpte delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral.Els investigats, aprofitant la situació de pobresa, enganyaven compatriotes mitjançant contractes de treball, sufragant les despeses de desplaçament des d’origen i, una vegada a Espanya, els allotjaven en habitatges arrendats, on convivien amb l’explotador o amb la seva persona de confiança. En cas que la víctima pretengués deslligar-se de la feina, se’l perseguia, coaccionava i amenaçava arribant fins i tot a agredir-la físicament.Els detinguts van ser posats a disposició del jutjat d’instrucció número 1 de Valls.