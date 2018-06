Cambrils reobre el refugi antiaeri del carrer Creus dissabte

Al matí s’organitza una jornada de portes obertes i es farà una recreació històrica de la Guerra Civil

Tancat des de 2013

El refugi antiaeri del carrer Creus de Cambrils es reobrirà al públic demà dissabte amb una jornada de portes obertes i una recreació històrica d’escenes de la Guerra Civil. Els diversos actes, preparats pel Museu d’Història de Cambrils per celebrar la reobertura, es portaran a terme durant tot el matí a la plaça de l’Església i a la Torre del Llimó.Les jornades de portes obertes del refugi es faran de les onze del matí a les dues del migdia. Mentrestant, per ajudar a situar els visitants al període de la Guerra Civil, l’entitat de recreació històrica anomenada Ejército del Ebro, reviurà aquells moments amb la seva presència recreant un lloc de comandament a l’Hort de la Torre del Llimó. A més dels uniformes, el membres de l’entitat portaran armament, vehicles i objectes relacionats amb l’exèrcit de la República.D’altra banda, també es podrà gaudir de manera gratuïta de la Ruta dels Espais de la Guerra Civil a Cambrils que surt des del Molí de les Tres Eres a dos quarts de dotze i finalitzarà a la plaça de l’Església. Justament la reobertura del refugi permetrà recuperar ja aquesta Ruta dels Espais de la Guerra Civil a les activitats estivals de turisme cultural que s’organitzen al municipi.Els treballs de reparació realitzats a l’interior del refugi del carrer de les Creus van finalitzar el passat mes de maig. Des d’aleshores ja han pogut visitar l’equipament diferents grups escolars els dies del curs gairebé a punt de finalitzar.El refugi va deixar de ser visitable al 2013 donats els problemes d’humitat, que van generar una greu afectació al sistema elèctric, a les lluminàries i, de retruc, als mecanismes de les portes automàtiques d’accés. Aquest fet va motivar que des dels Serveis Tècnics es redactés un projecte per a la millora de tota la instal·lació elèctrica. A més de la renovació dels aparells malmesos, per evitar de nou les patologies detectades sota terra, es va treballar per ubicar tot el quadre elèctric a l’exterior del refugi, concretament a l’equipament de la Torre del Llimó, contigu a un dels accessos del refugi.