Un veí de Torredembarra mostra les seves habilitats amb la bici a l'APM?

En Peyu va visitar la vila per conèixer a l'expert en trial

Actualitzada 21/06/2018 a les 10:42

En Peyu del programa APM? va visitar Torredembarra per mostrar les acrobàcies de l'Àngel Batlle, que va mostrar la seva destresa amb una bicicleta de trial dalt d'un escenari. El capítol es va emetre ahir, 20 de juny a TV3.Els torrencs i torrenques van intentar fer acrobàcies amb una bicicleta de trial pels carrers i places de la vila, de la mà d'en Peyu. Posteriorment el concursant es va sotmetre a un jurat molt benèvol. El jurat estava format per l'Àngels, que es va definir com balladora de sardanes i pel director de la Coral de Jubilats de Torredembarra, en Joan. Els torrencs, que van cantar juntament amb el Peyu durant la valoració, li van atorgar al concursant un total de 95 punts, dels 120 possibles. Aquesta puntuació el va situar en la 4a posició de la secció «Els catalans fan coses», a les portes del podi. La reusenca que balla i fa la croqueta amb un got d'aigua al cap, segueix al capdavant del rànquing en la segona posició.