Retencions a l'N-340 i l'A-7 a Torredembarra per un camió que ha perdut les dues rodes

El vehicle s'ha averiat a la rotonda d'enllaç de les dues vies, cosa que ha provocat 2 quilòmetres de retencions en ambdós sentits

Actualitzada 21/06/2018 a les 09:09

Un camió avariat ha causat retencions tant a l'N-340 com a l'A-7 a l'alçada de Torredembarra el matí d'aquest dimecres 21 de juny. En concret, el vehicle pesant ha perdut les dues rodes i ha quedat aturat ocupant part de la via a la rotonda d'enllaç d'aquestes dues carreteres, cosa que ha provocat 2 quilòmetres de retencions en ambdós sentits.Segons informa el Servei Català de Trànsit, el camió s'ha avariat al punt quilomètric 1.179 i ha quedat ocupant part de la via. Les retencions s'han començat a produir a dos quarts de 8 del matí, quan s'ha començat a procedir a la retirada del vehicle del mig de la via. En concret, s'han produït dos quilòmetres de retencions tant a l'A-7 en sentit Barcelona com a l'N-340 en sentit Tarragona.Fins al lloc s'hi ha traslladat una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que es trobava organitzant el trànsit. El vehicle ha estat retirat prop de dos quarts de nou del matí.