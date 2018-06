Es tracta d’una acció turística per donar a conèixer la destinació

El passat diumenge 17 de juny Prades va rebre un grup de set periodistes russos de diversos mitjans especialitzats en viatges acompanyats per dos membres de l’Agencia Catalana de Turisme. Els periodistes van poder degustar productes de Prades i de cuina catalana tot dinant al Restaurant Comtes de Prades. Durant el dinar se’ls hi va informar de les festes i les activitats turístiques que es poden fer a Prades i sobre el projecte del futur observatori astronòmic i tot seguit van poder realitzar una visita guiada per la vila. Per acabar van poder gaudir de l’ermita de la Mare de Déu de l’Abellera i de les vistes dels voltants. L’objectiu del viatge era donar a conèixer diferents destinacions catalanes centrant-se en el turisme familiar. Justament Prades té el segell de Turisme Familiar des de 2014.