Les pernoctacions creixen un 5% a la Costa Daurada fins al maig i el sector espera completar una bona temporada

Els empresaris reivindiquen la qualitat de la seva oferta enfront dels preus més competitius de destinacions com Tunísia, Egipte i Turquia

Actualitzada 21/06/2018 a les 13:49

La temporada a la Costa Daurada ha arrencat amb més de 5 milions de pernoctacions des d’inicis d’any fins al maig, un 5% més respecte de l’any anterior. Són les xifres de la Federació Empresarial d'Hoteleria i Turisme de la Costa Daurada (FEHT) i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que valoren positivament l'arrencada de la temporada tot i que no preveuen batre les xifres rècords de la temporada passada. Des del sector expliquen que pràcticament tots els mercats han crescut i destaquen l'increment del mercat alemany, que xifren en un augment del 30%.A més, també es fa una aposta pels mercats emergents dels països de l'Europa de l'Est. D'altra banda, el sector veu amb preocupació el retorn de les ofertes de destinacions de la mediterrània, com Turquia, Egipte o Tunísia, amb qui no poden competir amb preus. Tot plegat, allibera altres destinacions, com les Illes Balears i les Canàries. «La gran diferència és la mà d'obra: el sou mitjà en aquests països ronda els 400 dòlars, i aquí això és impossible», ha asseverat Eduard Farriol, president de la FEHT. Lluny d'entrar en una guerra de preus, el sector reforçarà l'aposta per la qualitat i la desestacionalització amb els esdeveniments esportius.