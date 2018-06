La piscina d'Altafulla donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest diumenge

Manté els horaris i les tarifes de la temporada passada

Actualitzada 21/06/2018 a les 18:47

La Piscina Municipal d’Altafulla encetarà aquest diumenge 24 de juny la temporada d’estiu 2018. Després dels treballs de manteniment i posada a punt per part de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla, les instal·lacions ubicades al carrer Alcalde Pijuan s’obriran d’11 a 15h, pel matí; i de 16 a 20h, per la tarda. El tret de sortida de bany de l’equipament serà diumenge 24 de juny, per Sant Joan, i s’allargarà fins al diumenge 9 de setembre.Aquest any es mantenen els mateixos horaris d’obertura i tancament de la temporada passada, així com les mateixes tarifes. D’aquesta manera, el sistema d’entrada al recinte estarà regulat, com l’any anterior, per un torn i diferents modalitats d’accés: entrada diària, abonament mensual i abonament de temporada.En el cas dels menors de 14 anys, l’entrada diària és de 1,5 euros, l’abonament mensual de 15 euros, i l’abonament de temporada de 25 euros; mentre que pels majors de 14 anys, els preus són de 2,5 euros l’entrada diària, de 20 euros l’abonament mensual, i de 40 euros l’abonament de temporada. A banda, també s’ofereixen tarifes especial per a grups de més de 10 persones, a un preu de 0,50 euros per infant i dia; i abonaments familiars mensuals, de 7,50 euros pels menors de 14 anys, i de 10 euros pels majors de 14 anys.