L'estiu arriba a Tarragona amb temperatures de 29º al litoral i 37º a l'interior

La calor es fa notar al territori el primer dia de l'època estival

Actualitzada 21/06/2018 a les 14:38

L'estiu ha començat a Catalunya amb temps assolellat i estable i amb temperatures estivals que avui assoliran entre els 36 i 37ºC a la depressió de Lleida i a l'interior de Tarragona.Segons les previsions que avui ha fet l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a Catalunya, durant la resta d'aquesta setmana continuarà el predomini de cels poc ennuvolats o clars i només al Pirineu es formarà nuvolositat d'evolució diürna, amb xàfecs dispersos durant les tardes, sense descartar alguna tempesta local.Per avui i demà s'esperen que les temperatures màximes assoleixin entre 30 i 34º C a l'interior i prelitoral i entre 28 i 30º C al litoral, de manera que en nombrosos punts de la meitat sud s'arribarà als valors màxims des que va començar l'any, mentre que les temperatures mínimes continuaran suaus, gairebé sense canvis.Durant el cap de setmana s'espera un temps molt similar, amb un descens de les temperatures màximes previst per dissabte, en general d'entre 2 i 4 graus, localment superior als litorals i prelitorals de Barcelona i Tarragona.Per al dia de la revetlla de Sant Joan s'esperen màximes d'entre 30 i 34ºC a l'interior de la meitat occidental i entre 26 i 29º C en la meitat oriental i al litoral de Tarragona.Els meteoròlegs preveuen per a la revetlla de Sant Joan una nit sense precipitacions i amb temperatures suaus a tot Catalunya, acompanyades d'humitat alta al litoral.Les temperatures nocturnes es mantindran al voltant dels 19-20ºC en zones pròximes a la costa, en la depressió de Lleida i a l'interior de Tarragona.A la resta de les comarques de l'interior se situaran entre els 16 i 18º, i una mica més baixes al Pirineu i zones pròximes.Segons l'AEMET, durant els primers dies de la setmana que ve no s'esperen canvis significatius en la situació meteorològica i en el temps previst, amb predomini de cels clars amb només alguns xàfecs de tarda a l'àrea pirinenca.Cap a mitjans de la setmana que ve és probable un canvi de temps amb augment de la inestabilitat.L'AEMET també ha fet avui balanç de la primavera passada, que ha estat una de les més càlides dels últims anys a Catalunya, amb una temperatura mitjana d'11,8ºC, 0,2ºC més alta de la mitjana calculada entre 1981 i 2010.