L'Àliga dóna la benvinguda a la Festa Major de Sant Joan de Valls

La capital de l’Alt Camp ja està immersa a una setmana carregada d’actes, concerts i cercaviles

Actualitzada 20/06/2018 a les 21:18

Valls ja està immersa a la Festa Major de Sant Joan, amb balcons engalanats amb domassos, banderoles pels carrers i desenes d’activitats per a tots els públics. El tret de sortida l'ha donat l’Àliga, element del seguici festiu que a les 19.30 h. ha sortit al balcó de l’ajuntament per donar la benvinguda a les festes davant de centenars de vallencs i vallenques expectants. Després de fer-se la lectura del Conte de la Festa Major, enguany dedicada a les fogueres, s'ha donat pas a la petada de globus i, a continuació, l’acció s'ha traslladat al Pati, on ha ressonat la Tronada, mentre les campanes de l’església de Sant Joan anunciaven l’inici de la festa.Amb Sant Joan encetat, Valls entra, ara, en una setmana farcida d’actes i activitats familiars, espectacles, concerts per a totes les edats i cercaviles, que arribaran a la seva fi el proper dilluns, 25 de juny. La jornada d’avui està dirigida, sobretot, als més petits, que comptaran amb un dels plats forts: el concert familiar de les Macedònia.El punt àlgid, però, arribarà entre dissabte i diumenge. El 23 de juny estarà marcat per la Nit de Completes i els castells a l’antiga, mentre que diumenge serà el dia gros, amb el Tomb del Poble i els concerts de Xavi Sarrià, La Raíz i Doctor Prats.