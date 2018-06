Detinguts per llençar una bossa plena d'estupefaents abans d'un control

La Policia Local també va instruir diligències per delictes contra la seguretat i per irregularitats en els permisos de conduir

Actualitzada 21/06/2018 a les 14:33

Un positiu d'alcoholèmia i un delicte contra la seguretat viària

Irregularitats en el permís de conduir

Dues persones van ser detingudes aquest dimecres a la nit a l'avinguda del Sanatori del Vendrell per un presumpte delicte contra la salut pública de tràfic de drogues. La Policia Local, que estava efectuant un control preventiu d'alcoholèmia, va veure com un vehicle que s'apropava va llençar una bossa per la finestra. En arribar al control, els agents van aturar el vehicle i van recuperar l'objecte tirat pels seus dos ocupants, que contenia substàncies estupefaents i una quantitat de diners fraccionats. Els agents van comissar quasi 700 euros i quatre mòbils que es van trobar a l'interior del cotxe.El vehicle va quedar immobilitzat a les dependències policials. Els detinguts passaran properament a disposició judicial.D’altra banda, ahir dins de la mateixa campanya preventiva es va denunciar per via administrativa a una persona per superar el límit permès a la carretera de Barcelona. També es van instruir diligències a un altre conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per donar 1,14 mg/l d’aire expirat i per la negativa a sotmetre’s a la segona prova de contrast. En aquest cas, es va procedir a immobilitzar el vehicle.Aquest dimecres es van fer tres actuacions per irregularitats en el permís de conduir. En concret, una per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per no haver obtingut mai el permís de conduir; un altre per conduir un vehicle amb el permís de conduir suspès per decisió judicial i un tercer, per conduir amb el permís no vigent per la pèrdua total de punts.