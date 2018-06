Tindrà lloc del 6 al 8 de juliol

El partit Vox España ha organitzat un Campus d'Estiu durant els dies 6, 7 i 8 de juliol a la Selva del Camp. Aquest servirà per ajudar a desenvolupar les potencialitats i aptituds dels membres de Vox i com a jornada de germanor entre la familia de la formació.El programa inclou conferències i tallers sobre l'educació, la joventut, la reforma constitucional, la retòrica, la comunicaicó municipal, etc.La formació considera que la reforma constitucional ha d'estar enfocada a «reforçar la unitat d'Espanya, la igualtat dels espanyols davant la llei en drets i obligacions i la defensa de l'estat de dret».Entre les activitats que ofereixen hi ha un sopar en una masia típica de Tarragona, un sopar a Salou i una visita per la ciutat romana.