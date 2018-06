Retiren la premsa de biga de la rotonda de les Mates per seguretat

Es trobava molt deteriorada, ja que els elements no estan pensats per estar a l’exterior

La rotonda de les Mates de la carretera de Barcelona del Vendrell ja no compta amb la premsa de biga al seu centre. El passat dimarts 19 de juny es va desmuntar pel seu estat, molt precari i que representava un greu problema de seguretat.La premsa de lliura i la biga van ser donades per un particular, el qual va dir que l’havia comprat a Clariana (Castellet i la Gornal). Va ser construïda l’any 1850 pel fuster del Catllar Josep Anglès, juntament amb els seus fills, tal com constava en la inscripció que hi havia gravada a la biga de la premsa.L’any 2005 es va situar a la rotonda que hi ha davant del centre comercial de les Mates del Vendrell i el 2008 se li va fer una actuació de restauració. El 2014, veient que la premsa s’estava deteriorant molt de pressa a causa de les inclemències del temps, i després de diversos informes redactats per Cultura explicant aquest deteriorament, es va valorar que calia fer-hi una intervenció de consolidació.Finalment, i des de principis d’aquest any 2018, es va observar que el cargol s’havia torçat perillosament, que la femella que l’aguantava s’havia esberlat per la meitat, i que la fusta dels altres elements estructurals estava completament podrida, erosionada i desgastada. Es va demanar a una empresa de restauració que fessin un diagnòstic del seu estat, l’informe del qual va ser molt negatiu i es recomanava el desmuntatge i conservar els elements que es poguessin salvar.Per tant, s’ha procedit al desmuntatge, procurant conservar les peces que es pogués. Un cop la màquina va moure la peça principal, molts elements es van esmicolar a causa del seu estat precari. Finalment, el que s’ha pogut conservar, i que s’ha guardat en un magatzem, han estat el cargol i la seva femella, la pedra de lliura i la premsa.