El SEM ha intentat reanimar-lo, però finalment, ha perdut la vida

Actualitzada 20/06/2018 a les 21:10

Els Mossos investiguen les causes de la mort d'un jove aquesta tarda a Cambrils, al número 22 del carrer Juan Sebastián Elcano. El 112 ha rebut una trucada alertant del succés. Segons el SEM, el jove presentava ferides d'arma blanca a l'abdomen i tot i els esforços de reanimació, aquest ha acabat perdent la vida.La policia i els serveis d'emergència han estat al carrer a l'espera de l'aixecament del cadàver. Es desconeixen, de moment, més detalls de la mort.«Una persona ens ha explicat que hi havia dos joves barallant-se i un d'ells ha apunyalat a l'altre», segons comenta el botiguer d'un establiment proper.Al lloc dels fets s'han desplaçat tres unitats dels SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home de 35 anys.Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per esclarir els fets i han confirmat que de moment no s'ha produït ninguna detenció.