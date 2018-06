Més de 1.100 signatures per reclamar la millora de l'assistència mèdica a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

L'Ajuntament porta des del mes de març amb aquesta campanya

Actualitzada 20/06/2018 a les 12:46

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va engegar una campanya el passat mes de març que va finalitzar a principis de juny, per a la millora de l’assistència mèdica a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en general; i per a la millora del servei de pediatria en especial. Ho va fer mitjançant una recollida de signatures a la ciutadania que ha arribat a més de 1.100 firmes.Les persones signants han subscrit un document en què reclamen la millora dels serveis que depenen de la Delegació Territorial de Salut del Camp de Tarragona i del Grup Sagessa, que és el que gestiona el Centre d’Atenció Primària (CAP) de l’Hospitalet de l’Infant. A més també volen aconseguir unes dues altres reivindicacions. L’obertura del CAP les 24 hores del dia i la comunicació adequada amb la Regió sanitària de referència, l’Hospital Sant Joan de Reus, perquè la gent que ha de desplaçar-s’hi per fer tractaments ho pugui fer amb transport públic, l’Ajuntament continuarà treballant en aquest àmbit.