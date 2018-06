Detingut per agredir un agent després que li trobessin haixix a la motxilla

L’arrestat, veí de Torredembarra, va ser aturat al passeig de Miramar per anar en ciclomotor sense cas

Actualitzada 20/06/2018 a les 13:19

La Policia de Torredembarra va detenir, el passat divendres 15 de juny, un veí de Torredembarra com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat. En concret, l’arrestat va agredir un agents després que li trobessin haixix a la motxilla.Els fets van succeir cap a les 15.35h del divendres, quan una patrulla va observar com una persona circulava amb ciclomotor sense casc al passeig de Miramar, a l’alçada de l’escola l’Antina. En ser identificat, els agents van veure que es comportava de forma estranya, per la qual cosa els agents li van mirar la motxilla, on hi van trobar haixix.En aquest moment, l’individu va mostrar una actitud agressiva envers els agents. Quan van intentar calmar-lo, es va encarar amb ells i va agredir a un policia. Els agents van reduir i posteriorment detenir l’home per aquests fets. El detingut ha passat a disposició del Jutjat de guàrdia del Vendrell.