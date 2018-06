Augmenta la seguretat a Altafulla per la temporada d'estiu

S'incorporen agents de Policia Local que vetllaran per la seguretat de la vila

Actualitzada 20/06/2018 a les 13:45

Tres agents nous de la Policia Local d'Altafulla s'han incorporat aquesta setmana per reforçar la tasca en temporada d'estiu. La funció principal d'aquests agents serà d'informació i assistència als vianants, així com vigilància, prevenció de robatoris i regulació del trànsit.Les zones on es reforçarà la labor seran aquelles que reben més afluència de visitants com el centre d'Altafulla, i principalment el barri de Baix a Mar a la façana marítima. Els agents realitzaran aquesta activitat fins a finals d'agost. L'equip de reforç treballarà en les hores de més circulació de persones a la via pública, tant als matins com a les tardes. Per aquesta tasca, els agents han rebut formació específica sobre dret penal i processal, dret policial, deontologia policial, normativa viària, policia administrativa, ordenances municipals especialment sobre neteja viària, platges, tinença d'animals, entre d'altres.