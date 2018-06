Valls ret el primer homenatge a Peret amb un concert aquesta nit

Es farà a la plaça de l’Oli a partir de les 22 hores

Actualitzada 18/06/2018 a les 21:00

El primer homenatge al «creador de la rumba», Pere Pubill Calaf –conegut pel gran públic com a Peret– es farà aquesta nit a Valls, «com no podia ser d’una altra manera», destaca el president de l’Associació Sociocultural Gitana de Valls, Jesús Ximénez. I és que va ser a la capital de l’Alt Camp on el reconegut cantant, guitarrista i compositor català d’ètnia gitana va fer el seu últim concert. Era el dissabte 21 de juny de 2014, tot coincidint amb la Festa Major de Sant Joan de Valls, al pàrquing del Barri Vell i davant d’un públic entregat a la seva rumba. Dos mesos després, el músic va morir arran d’un càncer que havia fet públic tan sols un mes abans.Ara, l’Associació Gitana de Valls vol retre un homenatge a tota la seva trajectòria i, per això, s’ha organitzat per aquesta nit, a partir de les 22 h., a la plaça de l’Oli una vetllada amb diversos artistes convidats. Els reconeguts Peret Reyes, Mam Reyes, Miliu Calabuch, Leo y sus gitanos, Los Ritmos de Rumba, Son Calo, Triampa i Verguenza Ajena seran els encarregats de posar la part musical. D’altra banda, l’homenatge, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Valls i l’Antic Celler, es completarà amb el recital del poema No deixem de pensar amb tu, a càrrec de Jesús Ximénez i Isabel Fornós. «Estem molt orgullosos de fer aquest primer homenatge a Peret i que, a més, es faci a Valls, en les mateixes dates en les quals el creador de la rumba va fer la seva última actuació», remarca Ximénez.Més enllà d’aquest reconeixement, l’Associació Sociocultural Gitana de Valls té previst poder col·locar en algun carrer o plaça una placa commemorativa a Peret. «S’està buscant l’espai, però, en tot cas, es col·locarà ben aviat», assegura el president.