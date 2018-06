El vehicle hauria caigut per un desnivell i ha bolcat a sobre seu

Actualitzada 19/06/2018 a les 17:55

Un home ha estat localitzat mort aquest matí a la seva finca a Cornudella de Montsant. Aquest ha estat trobat cap a les 8.25 hores sota del seu tractor a la partida de la Vinyeta de la població del Priorat. Al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions de Bombers i una patrulla de Mossos que han trobat el cos sense vida. El tractor hauria caigut per un desnivell mentre treballava el terreny i com a conseqüència, ha bolcat a sobre seu, segons han informat els cossos policials.Quan han arribat els Bombers, la persona ja es trobava morta. Aquests han treballat per treure-li el tractor del damunt i els Mossos i els forenses s'han fet càrrec del cadàver.