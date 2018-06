La plaça Catalunya acollirà l'acte d'homenatge del primer aniversari del 17-A

L'Ajuntament ultima un conveni per acompanyar les víctimes a presentar-se a la causa i que rebin el reconeixement de víctima del terrorisme

La plaça Catalunya acollirà l'acte d'homenatge per commemorar el primer aniversari dels atemptats del 17-A, segons ha avançat l'alcaldessa, Ada Colau, en una entrevista a betevé. L'acte serà «bonic, breu, de reivindicació de la pau i els drets humans» i sense cap parlament polític, segons ha explicat Colau. Així mateix, l'alcaldessa ha indicat que l'Ajuntament ultima un conveni per acompanyar les víctimes a presentar-se a la causa i que totes rebin el reconeixement com a víctima de terrorisme.Segons l'alcaldessa, el conveni servirà perquè qualsevol persona ferida aquell dia o que s'hagi vist afectada -tant físicament com psicològicament- «sàpiga que té tot el dret de personar-se a la causa i que té un any per ser reconeguda com a víctima».Colau ha explicat que l'Ajuntament vol que l'acte d'homenatge sigui «el màxim de respectuós amb les víctimes» i, per això, es farà sense discursos polítics. L'alcaldessa ha assenyalat que el consistori convidarà totes les institucions perquè l'acte sigui «absolutament unitari».L'alcaldessa considera que la plaça de Catalunya «és un bon emplaçament per fer-hi un acte bonic i breu» i també ha apuntat que es farà algun tipus d'homenatge a la Rambla.